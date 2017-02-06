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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничено из-за погодных условий

Киев • УНН

 • 9154 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в понедельника, 6 февраля 2017, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает УНН.

Сегодня въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничено из-за погодных условий

Власти города напоминают, что 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем ​​- на 2-3 см. Температура ночью 7-9 ° мороза, днем ​​около 5-7 ° мороза.

В КГГА призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и придерживаться следующих рекомендаций:
- По возможности, пользоваться общественным транспортом;
- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
- Соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения;
- Передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями;
- С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам;
- Стараться избегать рискованных маневров;
- Воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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