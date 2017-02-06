Сегодня въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничено из-за погодных условий

Власти города напоминают, что 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем ​​- на 2-3 см. Температура ночью 7-9 ° мороза, днем ​​около 5-7 ° мороза.

В КГГА призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и придерживаться следующих рекомендаций:

- По возможности, пользоваться общественным транспортом;

- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

- Соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения;

- Передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями;

- С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам;

- Стараться избегать рискованных маневров;

- Воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.