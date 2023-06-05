Сьогодні Всесвітній день охорони довкілля та Міжнародний день повітряних куль

5 червня – це і Міжнародний день повітряних куль. Саме цього дня далекого 1783 року брати Монгольф’є підняли до неба першу повітряну кулю. Їй вдалося подолати відстань у два кілометри. Вже за декілька місяців брати Монгольф’є вдосконалили свій винахід, і повітряні кулі змогли піднімати людей.

Також сьогодні, починаючи з 2017 року, відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Подія встановлена на честь набуття у 2016 році чинності Угоди про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства.

Сьогодні ще і День персонального комп'ютера Apple II. Саме цього дня у 1977 році побачила світ ця модель. Незважаючи на те, що була дорожчою за попередню модель, одразу ж стала популярною серед користувачів.

Вважається, що саме ця модель поклала початок комп’ютерній революції.

Ще 5 червня можна відзначити Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією.

За православних церковним календарем сьогодні День Святого Духа, що відзначається наступного дня після Трійці та присвячений третій іпостасі Всевишнього – Святому Духу, що на Трійцю зійшов до учнів Христа.

Також сьогодні День пам’яті преподобної Єфросинії, що була онучкою рівноапостольного князя Володимира.

Відмовившись від усього мирського, не схотіла виходити заміж, втекла з дому та таємно стала черницею. Вважається, що у похилому віці поїхала до Єрусалиму, де і померла.

Іменини 5 червня святкують Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків