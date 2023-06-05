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Сьогодні Всесвітній день охорони довкілля та Міжнародний день повітряних куль

Київ • УНН

 • 830031 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні, 5 червня, відзначається Всесвітній день хорони довкілля. Подія була започаткована рішенням Генасамблеї ООН, аби привернути увагу людства до проблем навколишнього середовища, пише УНН.

Сьогодні Всесвітній день охорони довкілля та Міжнародний день повітряних куль

5 червня – це і Міжнародний день повітряних куль. Саме цього дня далекого 1783 року брати Монгольф’є підняли до неба першу повітряну кулю. Їй вдалося подолати відстань у два кілометри. Вже за декілька місяців брати Монгольф’є вдосконалили свій винахід, і повітряні кулі змогли піднімати людей.

Також сьогодні, починаючи з 2017 року, відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Подія встановлена на честь  набуття у 2016 році чинності Угоди про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства.

Сьогодні ще і День персонального комп'ютера Apple II. Саме цього дня у 1977 році побачила світ ця модель. Незважаючи на те, що була дорожчою за попередню модель, одразу ж стала популярною серед користувачів.

Вважається, що саме ця модель поклала початок комп’ютерній революції.

Ще 5 червня можна відзначити Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією.

За православних церковним календарем сьогодні День Святого Духа, що відзначається наступного дня після Трійці та присвячений третій іпостасі Всевишнього – Святому Духу, що на Трійцю зійшов до учнів Христа.

Також сьогодні День пам’яті преподобної Єфросинії, що була онучкою рівноапостольного князя Володимира.

Відмовившись від усього мирського, не схотіла виходити заміж, втекла з дому та таємно стала черницею. Вважається, що у похилому віці поїхала до Єрусалиму, де і померла.

Іменини 5 червня святкують Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків

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