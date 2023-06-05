Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и Международный день воздушных шаров

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17897 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 68950 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115014 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114729 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263434 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132600 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121334 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371224 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83564 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136337 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130004 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28265 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110438 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76069 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15406 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263434 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292318 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371224 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346648 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394156 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76075 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110443 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130010 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170233 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79460 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и Международный день воздушных шаров

Киев • УНН

 • 830031 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Событие было основано решением Генассамблеи ООН, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, пишет УНН.

Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и Международный день воздушных шаров

5 июня – это и Международный день воздушных шаров. Именно в этот день в далеком 1783 году братья Монгольфье подняли в небо первый воздушный шар. Ему удалось преодолеть расстояние в два километра. Уже через несколько месяцев братья Монгольфьє усовершенствовали свое изобретение, и воздушные шары смогли поднимать людей.

Также сегодня, начиная с 2017 года, отмечается Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Событие установлено в честь  вступления в 2016 году в силу Соглашения о предупреждении, сдерживании и ликвидации незаконного и нерегулируемого рыболовства.

Сегодня еще и День персонального компьютера Apple II. Именно в этот день в 1977 году увидела свет эта модель. Несмотря на то, что была дороже предыдущей модели, сразу же стала популярной среди пользователей.

Считается, что именно эта модель положила начало компьютерной революции.

Еще 5 июня можно отметить Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией.

По православному церковному календарю сегодня День Святого Духа, отмечаемый на следующий день после Троицы и посвященный третьей ипостаси Всевышнего – Святому Духу, который на Троицу сошел к ученикам Христа.

Также сегодня День памяти преподобной Ефросинии, которая была внучкой равноапостольного князя Владимира.

Отказавшись от всего мирского, не захотела выходить замуж, сбежала из дома и тайно стала монахиней. Считается, что в преклонном возрасте уехала в Иерусалим, где и умерла.

Именины 5 июня празднуют Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40