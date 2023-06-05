Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и Международный день воздушных шаров

5 июня – это и Международный день воздушных шаров. Именно в этот день в далеком 1783 году братья Монгольфье подняли в небо первый воздушный шар. Ему удалось преодолеть расстояние в два километра. Уже через несколько месяцев братья Монгольфьє усовершенствовали свое изобретение, и воздушные шары смогли поднимать людей.

Также сегодня, начиная с 2017 года, отмечается Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Событие установлено в честь вступления в 2016 году в силу Соглашения о предупреждении, сдерживании и ликвидации незаконного и нерегулируемого рыболовства.

Сегодня еще и День персонального компьютера Apple II. Именно в этот день в 1977 году увидела свет эта модель. Несмотря на то, что была дороже предыдущей модели, сразу же стала популярной среди пользователей.

Считается, что именно эта модель положила начало компьютерной революции.

Еще 5 июня можно отметить Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией.

По православному церковному календарю сегодня День Святого Духа, отмечаемый на следующий день после Троицы и посвященный третьей ипостаси Всевышнего – Святому Духу, который на Троицу сошел к ученикам Христа.

Также сегодня День памяти преподобной Ефросинии, которая была внучкой равноапостольного князя Владимира.

Отказавшись от всего мирского, не захотела выходить замуж, сбежала из дома и тайно стала монахиней. Считается, что в преклонном возрасте уехала в Иерусалим, где и умерла.

Именины 5 июня празднуют Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков