Сьогодні відзначають Міжнародний день Миротворця ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міжнародний день миротворців — міжнародний день, що святкується ООН щороку 29 травня. В Україні офіційно відзначається з 2003 р, прийшовши на заміну національному святу День Миротворця, що відзначався 3 липня, передає УНН.
Свято було встановлено в Україні після офіційного звернення Асоціації миротворців України до Президента України
"…ураховуючи вагомий внесок миротворців у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН…"
Згідно з Указом Президента України "Про Міжнародний день миротворців" від 30 квітня 2003 р. № 374/2003.
Нагадаємо, починаючи з 1992 року в військових операціях взяло участь 37 000 українських військовослужбовців, 50 з них — загинуло.
Як повідомляв раніше УНН: На сьогодні 448 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання у складі дев’яти міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил.