Сегодня отмечают Международный день миротворцев ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Международный день миротворцев - международный день, который отмечается ООН ежегодно 29 мая. В Украине официально отмечается с 2003 г., придя на замену национальному празднику День Миротворца, который отмечался 3 июля, передает УНН.
Праздник был установлен в Украине после официального обращения Ассоциации миротворцев Украины к Президенту Украины
"... учитывая весомый вклад миротворцев в поддержание стабильности в разных регионах планеты и поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН ..."
Согласно Указу Президента Украины "О Международный день миротворцев" от 30 апреля 2003 № 374/2003.
Напомним, начиная с 1992 года в военных операциях приняло участие 37 000 украинских военнослужащих, 50 из них - погибли.
Как сообщал ранее УНН На сегодня 448 военнослужащих ВСУ выполняют задачи в составе девяти международных операций по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил.