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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 36255 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сьогодні відзначається всесвітній день танцю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера, повідомляє УНН.

Сьогодні відзначається всесвітній день танцю

Жан Жорж Новер (фр. Jean-Georges Noverre) (29 квітня 1727, Париж — 19 жовтня 1810, Сен-Жермен-ан-Ле) - французький балетмейстер, учень балетмейстера Л. Дюпре, реформатор і теоретик хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету». Виступав як танцівник і очолював балетну трупу в театрі «Друрі-Лейн» у Лондоні.

Новер розробив принципи героїчного балету і балету-трагедії. У 1759 вийшла його знаменита праця «Листи про танець і балетах», де Новер обґрунтував принципи балету-п'єси, які втілюються засобами дієвої пантоміми і танцю в співдружності композитора, хореографа і художника.

Цього дня весь танцюючий світ відзначатиме своє професійне свято - театри опери і балету, сучасні танцювальні трупи, ансамблі сучасного бального і народного танцю та інші, як професійні, так і самодіяльні артисти. 

Нагадуємо, що українські танцюристи Олександра Назарова/Максим Нікітін посіли 15-е місце на чемпіонаті світу з фігурного катання, що завершився у столиці Фінляндії.

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