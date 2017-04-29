Сегодня отмечается всемирный день танца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Международный день танца отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, сообщает УНН.
Жан Жорж Новерр (фр. Jean-Georges Noverre) (29 апреля 1727, Париж - 19 октября 1810, Сен-Жермен-ан-Ле) - французский балетмейстер, ученик балетмейстера Л. Дюпре, реформатор и теоретик хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета». Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне.
Новер разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новер обосновал принципы балета-пьесы, которые воплощаются средствами действенной пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.
В этот день весь танцующий мир будет отмечать свой профессиональный праздник - театры оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты.
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