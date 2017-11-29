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Сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Кубку України з футболу

Сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Кубку України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. В рамках сьогоднішніх поєдинків 1/4 фіналу Кубку України з футболу візьмуть участь 5 колективів Прем’єр-Ліги, один представник Першої ліги та два – Другої ліги, повідомляє УНН.

Матчем-відкриття даної стадії стане протистояння "Ворскли" та "Маріуполя" в Полтаві на стадіоні "Ворскла" ім. О.Бутковського, яке стартуватиме о 17:00.

"Маріуполь" у своїй історії 6 разів грав у чвертьфіналі Кубків України. В активі маріупольців 2 сумарні перемоги (над донецьким "Металургом", київським "Арсеналом"). У пасиві - 4 поразки (від "Динамо", "Чорноморця", "Миколаєва" та "Металіста").

У минулому сезоні "Маріуполь" на цій стадії турніру поступився в серії пенальті "Миколаєву".

Примітно, що команди зустрічалися між собою в крайньому турі УПЛ. Полтавчани у меншості завоювали виїзну звитягу 1:0 завдяки голу Шарпара.

О 19:00 розпочнуться ще дві баталії. "Львів" прийматиме "Дніпро-1", а чернігівська "Десна" вдома на стадіоні "ім. Ю.Гагаріна" зустрінеться з київським "Динамо".

У заключному поєдинку о 19:30 "Верес" вдома позмагається з чинним володарем Кубку донецьким "Шахтарем".

"Верес" розпочав шлях у Кубку України з третього кваліфікаційного раунду, де з рахунком 2:1 у додатковий час здолав "Агробізнес". В 1/8 фіналу влучний удар Євгена Морозенка в першому таймі забезпечив рівнянам мінімальну перемогу над "Арсеналом-Києвом".

Зауважимо, що супротивники вперше зустрінуться в Кубку України. У чемпіонаті "Шахтар" був сильнішим у 5 поєдинках, іще по разові фіксувалися нічия і перемога "Вереса".

Як повідомляв УНН"Верес" встановив рекорд в історії чемпіонатів України.

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