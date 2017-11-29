Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Украины по футболу

Матчем открытия данной стадии станет противостояние “Ворсклы” и “Мариуполя” в Полтаве на стадионе “Ворскла” им. О.Бутковського, которое стартует в 17:00.

“Мариуполь” в своей истории 6 раз играл в четвертьфинале Кубков Украины. В активе мариупольцев 2 суммарные победы (над донецким “Металлургом”, киевским “Арсеналом”). В пассиве — 4 поражения (от “Динамо”, “Черноморца”, “Николаева” и “Металлиста”).

В прошлом сезоне “Мариуполь” на этой стадии турнира уступил в серии пенальти “Николаеву”.

Примечательно, что команды встречались между собой в последнем туре УПЛ. Полтавчане в меньшинстве завоевали выездную победу 1:0 благодаря голу Шарпара.

В 19:00 начнутся еще две баталии. “Львов” будет принимать “Днепр-1”, а черниговская “Десна” дома на стадионе “им. Ю.Гагарина” встретится с киевским “Динамо”.

В заключительном поединке в 19:30 “Верес” дома сразится с действующим обладателем Кубка донецким “Шахтером”.

“Верес” начал путь в Кубке Украины с третьего квалификационного раунда, где со счетом 2:1 в дополнительное время одолел “Агробизнес”. В 1/8 финала точный удар Евгения Морозенко в первом тайме обеспечил ровенчанам минимальную победу над “Арсеналом-Киевом”.

Заметим, что противники впервые встретятся в Кубке Украины. В чемпионате “Шахтер” был сильнее в 5 поединках, еще по разовые фиксировались ничья и победа “Вереса”.

Как сообщал УНН, “Верес” установил рекорд в истории чемпионатов Украины.