Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Украины по футболу

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77121 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66676 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73872 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81388 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117901 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143974 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Украины по футболу

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

 • 17643 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В рамках сегодняшних поединков 1/4 финала Кубка Украины по футболу примут участие 5 коллективов Премьер-Лиги, один представитель Первой лиги и два - Второй лиги, сообщает УНН.

Матчем открытия данной стадии станет противостояние “Ворсклы” и “Мариуполя” в Полтаве на стадионе “Ворскла” им. О.Бутковського, которое стартует в 17:00.

“Мариуполь” в своей истории 6 раз играл в четвертьфинале Кубков Украины. В активе мариупольцев 2 суммарные победы (над донецким “Металлургом”, киевским “Арсеналом”). В пассиве — 4 поражения (от “Динамо”, “Черноморца”, “Николаева” и “Металлиста”).

В прошлом сезоне “Мариуполь” на этой стадии турнира уступил в серии пенальти “Николаеву”.

Примечательно, что команды встречались между собой в последнем туре УПЛ. Полтавчане в меньшинстве завоевали выездную победу 1:0 благодаря голу Шарпара.

В 19:00 начнутся еще две баталии. “Львов” будет принимать “Днепр-1”, а черниговская “Десна” дома на стадионе “им. Ю.Гагарина” встретится с киевским “Динамо”.

В заключительном поединке в 19:30 “Верес” дома сразится с действующим обладателем Кубка донецким “Шахтером”.

“Верес” начал путь в Кубке Украины с третьего квалификационного раунда, где со счетом 2:1 в дополнительное время одолел “Агробизнес”. В 1/8 финала точный удар Евгения Морозенко в первом тайме обеспечил ровенчанам минимальную победу над “Арсеналом-Киевом”.

Заметим, что противники впервые встретятся в Кубке Украины. В чемпионате “Шахтер” был сильнее в 5 поединках, еще по разовые фиксировались ничья и победа “Вереса”.

Как сообщал УНН, “Верес” установил рекорд в истории чемпионатов Украины.

Украинские Национальные Новости

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