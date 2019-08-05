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Сьогодні відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У понеділок відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ФК "Динамо Київ".

Так, жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні в понеділок, 5 серпня, о 13:00 за київським часом.

У жеребкуванні раунду плей-офф визначаються пари у Шляху чемпіонів і Шляху представників ліг. "Динамо" бере участь у кваліфікації через Шлях представників ліг.

Шлях представників ліг

Сіяні команди

"Краснодар" (RUS)/"Порту" (POR)
"Брюгге" (BEL)/"Динамо" Київ (UKR)

Несіяні команди

"Істанбул Башакшехір" (TUR) / "Олімпіакос" (GRE)
"Базель" (SUI) / ЛАСК (AUT)

Порядок жеребкування

Шляхом представників ліг підуть чотири переможці третього відбіркового раунду, матчі якого відбудуться 6/7 і 13 серпня.

Клуби діляться на дві групи відповідно до рейтингу УЄФА - по два сіяних і несіяних.

Команди, що програють на даній стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

Розклад матчів наступний:

20/21 серпня: перші матчі
27/28 серпня: матчі-відповіді

Нагадаємо, віце-чемпіон Бельгії став першим суперником "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Українські Національні Новини

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