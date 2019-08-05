Сьогодні відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У понеділок відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ФК "Динамо Київ".
Так, жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні в понеділок, 5 серпня, о 13:00 за київським часом.
У жеребкуванні раунду плей-офф визначаються пари у Шляху чемпіонів і Шляху представників ліг. "Динамо" бере участь у кваліфікації через Шлях представників ліг.
Шлях представників ліг
Сіяні команди
"Краснодар" (RUS)/"Порту" (POR)
"Брюгге" (BEL)/"Динамо" Київ (UKR)
Несіяні команди
"Істанбул Башакшехір" (TUR) / "Олімпіакос" (GRE)
"Базель" (SUI) / ЛАСК (AUT)
Порядок жеребкування
Шляхом представників ліг підуть чотири переможці третього відбіркового раунду, матчі якого відбудуться 6/7 і 13 серпня.
Клуби діляться на дві групи відповідно до рейтингу УЄФА - по два сіяних і несіяних.
Команди, що програють на даній стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.
Розклад матчів наступний:
20/21 серпня: перші матчі
27/28 серпня: матчі-відповіді
Нагадаємо, віце-чемпіон Бельгії став першим суперником "Динамо" в Лізі чемпіонів.