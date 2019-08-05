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Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В понедельник состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо Киев".

Так, жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 5 августа, в 13:00 по киевскому времени.

В жеребьевке плей-офф определяются пары в Пути чемпионов и Пути представителей лиг. "Динамо" принимает участие в квалификации через Путь представителей лиг.

Путь представителей лиг

Сеяные команды

"Краснодар" (RUS)/"Порту" (POR)
"Брюгге" (BEL)/"Динамо" Киев (UKR)

Несеянные команды

"Истанбул Башакшехир" (TUR)/"Олимпиакос" (GRE)
"Базель" (SUI)/ЛАСК (AUT)

Порядок жеребьевки

Путем представителей лиг пойдут четыре победителя третьего отборочного раунда, матчи которого состоятся 6/7 и 13 августа.

Клубы делятся на две группы согласно рейтингу УЕФА - по два сеяных и несеяных.

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей следующее:

20/21 августа: первые матчи
27/28 августа: ответные матчи

Напомним, вице-чемпион Бельгии стал первым соперником "Динамо" в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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