Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В понедельник состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо Киев".
Так, жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 5 августа, в 13:00 по киевскому времени.
В жеребьевке плей-офф определяются пары в Пути чемпионов и Пути представителей лиг. "Динамо" принимает участие в квалификации через Путь представителей лиг.
Путь представителей лиг
Сеяные команды
"Краснодар" (RUS)/"Порту" (POR)
"Брюгге" (BEL)/"Динамо" Киев (UKR)
Несеянные команды
"Истанбул Башакшехир" (TUR)/"Олимпиакос" (GRE)
"Базель" (SUI)/ЛАСК (AUT)
Порядок жеребьевки
Путем представителей лиг пойдут четыре победителя третьего отборочного раунда, матчи которого состоятся 6/7 и 13 августа.
Клубы делятся на две группы согласно рейтингу УЕФА - по два сеяных и несеяных.
Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Расписание матчей следующее:
20/21 августа: первые матчи
27/28 августа: ответные матчи
Напомним, вице-чемпион Бельгии стал первым соперником "Динамо" в Лиге чемпионов.