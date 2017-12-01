Сьогодні відбудеться жеребкування ЧС-2018

Повідомляється, що жеребкування фінальної частини відбудеться у Державному Кремлівському палаці. Жеребкування розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Нагадаємо, команди були розділені на чотири кошики згідно з Світовим рейтингом ФІФА (станом на жовтень 2017 року), і в перший кошик потрапили сім кращих збірних, а також збірна країни-організатора.

Процедура жеребкування

Виймати кулі з кошиків будуть по порядку: починаючи з першого кошика і закінчуючи четвертим. Переходити до наступного кошику будуть тільки після того, як по групах будуть розподілені всі команди попереднього. Відповідно до стандартної процедури, спочатку дістають кулю з назвою команди, а потім куля з позначенням групи і цифрою, яка вказує порядковий номер команди у відповідній групі.

Зазначається, що збірна Росії, як країна-організатор отримує при жеребкуванні позначення “Команда А1” (тобто перша команда в групі А)1. Решта сім команд в кошику 1 будуть розподілені по групах (від B до H) і автоматично отримають порядковий номер 1 в кожній з них.

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Крім того, відповідно до загального принципу ФІФА, в кожній групі може бути максимум одна команда з однієї континентальної зони. Це правило діє щодо всіх зон, крім зони УЄФА, представленої 14 командами. У кожній групі повинна бути мінімум одна, але не більше двох європейських команд. Таким чином, в шести з восьми груп буде по дві європейські команди.

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