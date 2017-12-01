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11:17 • 77040 просмотра

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Сегодня состоится жеребьевка ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, передает УНН со ссылкой на ФИФА.

Сообщается, что жеребьевка финальной части состоится в Государственном Кремлевском дворце. Жеребьевка начнется в 17.00 по киевскому времени.

Напомним, команды были разделены на четыре корзины согласно Всемирным рейтингом ФИФА (по состоянию на октябрь 2017 года), и в первую корзину попали семь лучших сборных, а также сборная страны-организатора.

Процедура жеребьевки

Вынимать шары из корзин будут по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. Переходить к следующей корзине будут только после того, как по группам будут распределены все команды предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.

Отмечается, что сборная России, как страна-организатор получает при жеребьевке обозначения "Команда А1" (то есть первая команда в группе А). Остальные семь команд в корзине 1 будут распределены по группам (от B до H) и автоматически получат порядковый номер 1 в каждой из них.

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Кроме того, согласно общему принципу ФИФА, в каждой группе может быть максимум одна команда с одной континентальной зоны. Это правило действует в отношении всех зон, кроме зоны УЕФА, представленной 14 командами. В каждой группе должна быть минимум одна, но не более двух европейских команд. Таким образом, в шести из восьми групп будет по две европейские команды.

Как сообщал УНН, BBC изобразила Крым в составе РФ в анонсе ЧМ-2018, видео удалили

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