Сьогодні відбудеться засідання суду про поновлення на посаді І.Зварича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Засідання у справі за позовом екс-судді Ігоря Зварича про поновлення його на посаді судді та відшкодування моральної шкоди, відбудеться сьогодні, 28 листопада, у Львівському окружному адміністративнивному судді, передає кореспондент УНН.
Відомо, що засідання призначено на 11.30 у Львівському окружному адміністративнивному судді. Справу буде розглядати суддя Володимир Сакалош.
Нагадаємо, що суд мав відбутись 21 листопада, але з невідомих причин його перенесли.
Так, екс-суддя І.Зварич позивається до Верховної Ради України. Суть позову — визнання незаконною (недійсною) та скасування постанови, поновлення на посаді судді та відшкодування моральної шкоди.
Як повідомляв УНН, колишнього голову Львівського апеляційного суду І.Зварича, який був засуджений за хабарництво, звільнили від відбування покарання на підставі ухвали Оболонського районного суду Києва.
Нагадаємо, що кримінальну справу щодо І.Зварича було порушено у грудні 2008 року — він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.Зварич переховувався, однак його було затримано у березні 2009 року. 20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва ухвалив вирок у справі І.Зварича. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.