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Сегодня состоится заседание суда о восстановлении в должности Зварыча

Киев • УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Заседание по иску экс-судьи Игоря Зварича о восстановлении его в должности судьи и возмещении морального вреда, состоится сегодня, 28 ноября, во Львовском окружном административном суде, передает корреспондент УНН. 

Сегодня состоится заседание суда о восстановлении в должности Зварыча

Известно, что заседание назначено на 11.30 во Львовском окружном административном суде. Дело будет рассматривать судья Владимир Сакалош.

Напомним, что суд должен был состояться 21 ноября, но по неизвестным причинам его перенесли.

Так, экс-судья Зварич подал в суд на Верховную Раду Украины. Суть иска - признание незаконным (недействительным) и отмена постановления, восстановление в должности судьи и возмещение морального вреда.

Как сообщал УНН, бывший председатель Львовского апелляционного суда Игоря Зварыча, который был осужден за взяточничество, освободили от наказания на основании постановления Оболонского районного суда Киева.

Напомним, что уголовное дело в отношении Зварыча было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года. 20 сентября 2011 Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу Зварича. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

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