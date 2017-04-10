Сьогодні відбудеться засідання фракції "БПП" за участю Президента і Прем'єра

“На сьогодні заплановано засідання фракції "Блок Петра Порошенка" за участі Президента України і за участі Прем’єр-міністра України”, — сказав А.Герасимов.

Як повідомляв УНН, 7 квітня ще один народний депутат залишив фракцію БПП.