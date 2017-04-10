Сегодня состоится заседание фракции "БПП" при участии Президента и Премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня состоится заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с участием Президента Петра Порошенко и Премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
“На сегодня запланировано заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с участием Президента Украины и Премьер-министра Украины”, — сказал А.Герасимов.
Как сообщал УНН, 7 апреля еще один народный депутат покинул фракцию БПП.