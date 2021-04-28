Сьогодні відбудеться загальне засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні відбудеться загальне засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції. Про це пише УНН.
Порядок денний:
— питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
— імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
— забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
— продовження розробки плану спільних кроків;
— відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
— відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію розмежування.
Додамо
За інформацією Української делегації у ТКГ, наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики, відзначили у делегації.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі сторони у Тристоронній контактній групі погодили запровадження “тиші” на Донбасі на Великдень — залишилось узгодити це на папері.
Перед цим спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив про прорив у ТКГ.