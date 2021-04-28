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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 179430 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 263531 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155823 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Сегодня состоится общее заседание ТКГ

Сегодня состоится общее заседание ТКГ

Киев  •  УНН

 • 15106 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня состоится общее заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Об этом пишет УНН.

Порядок денний:

— вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
— обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
— продолжение разработки плана совместных шагов;
— возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
— восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Добавим

По информации Украинской делегации в ТКГ, пока продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики, отметили в делегации.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все стороны в Трехсторонний контактной группе согласовали введение “тишины” в Донбассе на Пасху — осталось согласовать это на бумаге.

Перед этим спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил о прорыве в ТКГ.

Украинские Национальные Новости

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