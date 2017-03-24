Сьогодні відбудеться поєдинок відбору до ЧС-2018 Хорватія - Україна

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Лідер в групи I кваліфікаційного етапу до Мундіалю-2018 Хорватія (10 очок) прийматиме у Загребі збірну України, яка займає друге місце (8), повідомляє УНН.

Після нічиїх з Ісландією (1:1) і Туреччиною (2:2) підопічні Андрія Шевченка здобули перемоги над збірними Косово (3:0) і Фінляндії (1:0), вигравши в кінці 2016-го у Сербії (2:0) в товариській зустрічі.

Натомість команда Анте Чачича лише в стартовому матчі відбіркового турніру проти Туреччини дозволила собі втрату очок (1:1), потім здобувши три поспіль перемоги - над Косово (6:0), Фінляндією (1:0) і Ісландією (2:0).

Зазначимо, що з семи очних зустрічей Хорватія виграла три, а Україна лише одну, ще три завершилися внічию. У 21 столітті збірні зустрічалися двічі і обидва баталії завершилися внічию: у 2009 році хорвати вдома зіграла з результатом 2:2, а у 2008 команди не забили голів – 0:0.

Крім того, на передматчевій нараді було узгоджено, що збірна Хорватії зіграє в домашньому комплекті, а збірна України зіграє у синій формі.

Нагадаємо, початок поєдинку на стадіоні "Максимір" відбудеться о 21:45.

Як повідомляв УНН, на сайті УЄФА з'явилася заявка збірної України на відбірковий матч Чемпіонату світу 2018 року проти Хорватії.

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