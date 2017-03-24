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Сегодня состоится поединок отбора к ЧМ-2018 Хорватия - Украина

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Лидер в группе I квалификационного этапа к Мундиалю-2018 Хорватия (10 очков) будет принимать в Загребе сборную Украины, которая занимает второе место (8), сообщает УНН.

После ничьих с Исландией (1:1) и Турцией (2:2) подопечные Андрея Шевченко одержали победы над сборными Косово (3:0) и Финляндии (1:0), выиграв в конце 2016-го у Сербии (2:0) в товарищеской встрече.

Команда Анте Чачича только в стартовом матче отборочного турнира против Турции позволила себе потерю очков (1:1), затем получив три подряд победы - над Косово (6:0), Финляндией (1:0) и Исландией (2:0).

Отметим, что из семи очных встреч Хорватия выиграла три, а Украина только одну, еще три завершились вничью. В 21 веке сборные встречались дважды и обе баталии завершились вничью: в 2009 году хорваты дома сыграла с результатом 2:2, а в 2008 команды не забили голов - 0:0.

Кроме того, на предматчевом совещании было согласовано, что сборная Хорватии сыграет в домашнем комплекте, а сборная Украины сыграет в синей форме.

Напомним, начало поединка на стадионе "Максимир" состоится в 21:45.

Как сообщал УНН, на сайте УЕФА появилась заявка сборной Украины на отборочный матч Чемпионата мира 2018 года против Хорватии.

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