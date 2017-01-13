Сьогодні відбудеться перехресний допит С.Пашинського та іншого учасника стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні відбудеться перехресний допит народного депутата України Сергія Пашинського та іншого учасника стрілянини. Цю інформацію підтвердили УНН у прокуратурі Київської області.
За інформацією прокуратури Київщини, перехресний допит має сьогодні відбутися у медичному закладі за участю С.Пашинського та іншого учасника події стосовно стрілянини.
При цьому у прокуратурі наголосили, що наразі нікому ще не було повідомлено про підозру у цій справі.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.
10 січня 2017 слідчі прокуратури Київської області допитали народного депутата Сергія Пашинського.