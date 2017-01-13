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Сегодня состоится перекрестный допрос С.Пашинского и другого участника стрельбы

Сегодня состоится перекрестный допрос С.Пашинского и другого участника стрельбы

Киев • УНН

 • 16480 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня состоится перекрестный допрос народного депутата Украины Сергея Пашинского и другого участника стрельбы. Эту информацию подтвердили УНН в прокуратуре Киевской области.

По информации прокуратуры Киевской области, перекрестный допрос должен сегодня состояться в медицинском учреждении с участием С.Пашинского и другого участника события относительно стрельбы.

При этом в прокуратуре отметили, что пока никому еще не сообщили о подозрении в этом деле.

Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.

10 января 2017 г. следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.

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