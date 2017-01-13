Сегодня состоится перекрестный допрос С.Пашинского и другого участника стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня состоится перекрестный допрос народного депутата Украины Сергея Пашинского и другого участника стрельбы. Эту информацию подтвердили УНН в прокуратуре Киевской области.
По информации прокуратуры Киевской области, перекрестный допрос должен сегодня состояться в медицинском учреждении с участием С.Пашинского и другого участника события относительно стрельбы.
При этом в прокуратуре отметили, что пока никому еще не сообщили о подозрении в этом деле.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.
Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.
10 января 2017 г. следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.