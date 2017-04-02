Сьогодні відбудеться матч між "Олександрією" та "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У неділю, 2-го квітня, відбудеться поєдинок 23-го туру Ліги Парі-Матч сезону 2016/2017, в якому київське “Динамо” зустрінеться з “Олександрією”, передає УНН з посиланням на прес-службу київського “Динамо”.
Гра відбудеться на стадіоні КСК “Ніка” в Олександрії. Початок — о 14:00.
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У чемпіонаті України команди провели між собою 10 матчів: 9 перемог “Динамо”, 1 нічия, забиті м’ячі — 30:3 на користь “Динамо”. На полі “Олександрії” відбулось 5 матчів: 4 перемоги “Динамо”, 1 нічия, забиті м’ячі — 11:2 на користь “Динамо”.
У Кубку України команди провели 2 матчі: 1 перемога “Олександрії”, 1 нічия.
“ОЛЕКСАНДРІЯ” (Олександрія)
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- Поточне місце в Лізі Парі-Матч: 5-е (+9= 6-7, різниця м’ячів — 37:28)
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- Бомбардири команди в поточному сезоні ЛПМ: Станіслав Куліш (6 м’ячів), Віталій Пономар та Роман Яремчук (залишив команду) (обидва — по 5)
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- Найкращий асистент команди в поточному сезоні ЛПМ: Сергій Чеботаєв (4 гольові передачі)
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- Найкращі за системою гол+пас у ЛПМ: Станіслав Куліш (6+1), Віталій Пономар (5+2)
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- Лідери за кількістю матчів у стартовому складі: Андрій Запорожан (19), Антон Шендрик, Віталій Пономар (обидва — по 18), Андрій Цуріков (16)
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- Дискваліфіковані: Сергій Басов, Серей Симінін
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“ДИНАМО” Київ
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- Поточне місце в Лізі Парі-Матч: 2-е (+14=4-4, різниця м’ячів — 43:23)
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- Бомбардири команди в поточному сезоні ЛПМ: Жуніор Мораес (залишив команду) (10 м’ячів, 2 з пенальті), Андрій Ярмоленко, Артем Бесєдін (обидва — по 5)
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- Найкращі асистенти команди в поточному сезоні ЛПМ: Микола Морозюк (5 гольових передач), Віктор Циганков, Дерліс Гонсалес (обидва — по 4)
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- Найкращі за системою “гол+пас” у ЛПМ: Жуніор Мораес (10+0), Микола Морозюк (2+5), Андрій Ярмоленко (5+2), Віктор Циганков (2+4), Дерліс Гонсалес (2+4)
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- Лідери за кількістю матчів у стартовому складі в ЛПМ: Віда (20 матчів), Сидорчук (17), Морозюк, Ярмоленко (обидва — по 16), Рибалка (15)
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- Дискваліфіковані: немає
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