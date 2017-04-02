Сегодня состоится матч между "Александрией" и "Динамо"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71639 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109697 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167736 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123180 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120740 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114680 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105708 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158524 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня состоится матч между "Александрией" и "Динамо"

Сегодня состоится матч между "Александрией" и "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 10018 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 23-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/2017, в котором киевское "Динамо" встретится с "Александрией", передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского "Динамо".

Игра состоится на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Начало - в 14:00.

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В чемпионате Украины команды провели между собой 10 матчей: 9 побед "Динамо", 1 ничья, забитые мячи - 30: 3 в пользу "Динамо". На поле "Александрии" состоялось 5 матчей: 4 победы "Динамо", 1 ничья, забитые мячи - 11: 2 в пользу "Динамо".

В Кубке Украины команды провели 2 матча: 1 победа "Александрии", 1 ничья.

"АЛЕКСАНДРИЯ" (Александрия)

  • Текущее место в Лиге Пари-Матч: пятое (+ 9 = 6-7, разница мячей - 37:28)
  • Бомбардиры команды в текущем сезоне ЛПМ Станислав Кулиш (6 мячей), Виталий Пономарь и Роман Яремчук (оставил команду) (оба - по 5)
  • Лучший ассистент команды в текущем сезоне ЛПМ Сергей Чеботаев (4 голевые передачи)
  • Лучшие по системе гол + пас в ЛПМ Станислав Кулиш (6 + 1), Виталий Пономарь (5 + 2)
  • Лидеры по количеству матчей в стартовом составе Андрей Запорожан (19), Антон Шендрик, Виталий Пономарь (оба - по 18), Андрей Цуриков (16)
  • Дисквалифицированы Сергей Басов, Серей Симинин

"ДИНАМО" Киев

  • Текущее место в Лиге Пари-Матч: второе (+ 14 = 4-4, разница мячей - 43:23)
  • Бомбардиры команды в текущем сезоне ЛПМ: Жуниор Мораес (оставил команду) (10 мячей, 2 с пенальти), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин (оба - по 5)
  • Лучшие ассистенты команды в текущем сезоне ЛПМ: Николай Морозюк (5 голевых передач), Виктор Цыганков, Гонсалес (оба - по 4)
  • Лучшие по системе "гол + пас" в ЛПМ: Жуниор Мораес (10 + 0), Николай Морозюк (2 + 5), Андрей Ярмоленко (5 + 2), Виктор Цыганков (2 + 4), Гонсалес (2 + 4)
  • Лидеры по количеству матчей в стартовом составе в ЛПМ: Вида (20 матчей), Сидорчук (17), Морозюк, Ярмоленко (оба - по 16), Рыбалка (15)
  • Дисквалифицированных нет
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