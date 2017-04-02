Сегодня состоится матч между "Александрией" и "Динамо"

Игра состоится на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Начало - в 14:00.

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В чемпионате Украины команды провели между собой 10 матчей: 9 побед "Динамо", 1 ничья, забитые мячи - 30: 3 в пользу "Динамо". На поле "Александрии" состоялось 5 матчей: 4 победы "Динамо", 1 ничья, забитые мячи - 11: 2 в пользу "Динамо".

В Кубке Украины команды провели 2 матча: 1 победа "Александрии", 1 ничья.

"АЛЕКСАНДРИЯ" (Александрия)



Текущее место в Лиге Пари-Матч: пятое (+ 9 = 6-7, разница мячей - 37:28)



Бомбардиры команды в текущем сезоне ЛПМ Станислав Кулиш (6 мячей), Виталий Пономарь и Роман Яремчук (оставил команду) (оба - по 5)



Лучший ассистент команды в текущем сезоне ЛПМ Сергей Чеботаев (4 голевые передачи)



Лучшие по системе гол + пас в ЛПМ Станислав Кулиш (6 + 1), Виталий Пономарь (5 + 2)



Лидеры по количеству матчей в стартовом составе Андрей Запорожан (19), Антон Шендрик, Виталий Пономарь (оба - по 18), Андрей Цуриков (16)



Дисквалифицированы Сергей Басов, Серей Симинин



"ДИНАМО" Киев