Сегодня состоится матч между "Александрией" и "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 23-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/2017, в котором киевское "Динамо" встретится с "Александрией", передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского "Динамо".
Игра состоится на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Начало - в 14:00.
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В чемпионате Украины команды провели между собой 10 матчей: 9 побед "Динамо", 1 ничья, забитые мячи - 30: 3 в пользу "Динамо". На поле "Александрии" состоялось 5 матчей: 4 победы "Динамо", 1 ничья, забитые мячи - 11: 2 в пользу "Динамо".
В Кубке Украины команды провели 2 матча: 1 победа "Александрии", 1 ничья.
"АЛЕКСАНДРИЯ" (Александрия)
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- Текущее место в Лиге Пари-Матч: пятое (+ 9 = 6-7, разница мячей - 37:28)
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- Бомбардиры команды в текущем сезоне ЛПМ Станислав Кулиш (6 мячей), Виталий Пономарь и Роман Яремчук (оставил команду) (оба - по 5)
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- Лучший ассистент команды в текущем сезоне ЛПМ Сергей Чеботаев (4 голевые передачи)
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- Лучшие по системе гол + пас в ЛПМ Станислав Кулиш (6 + 1), Виталий Пономарь (5 + 2)
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- Лидеры по количеству матчей в стартовом составе Андрей Запорожан (19), Антон Шендрик, Виталий Пономарь (оба - по 18), Андрей Цуриков (16)
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- Дисквалифицированы Сергей Басов, Серей Симинин
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"ДИНАМО" Киев
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- Текущее место в Лиге Пари-Матч: второе (+ 14 = 4-4, разница мячей - 43:23)
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- Бомбардиры команды в текущем сезоне ЛПМ: Жуниор Мораес (оставил команду) (10 мячей, 2 с пенальти), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин (оба - по 5)
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- Лучшие ассистенты команды в текущем сезоне ЛПМ: Николай Морозюк (5 голевых передач), Виктор Цыганков, Гонсалес (оба - по 4)
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- Лучшие по системе "гол + пас" в ЛПМ: Жуниор Мораес (10 + 0), Николай Морозюк (2 + 5), Андрей Ярмоленко (5 + 2), Виктор Цыганков (2 + 4), Гонсалес (2 + 4)
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- Лидеры по количеству матчей в стартовом составе в ЛПМ: Вида (20 матчей), Сидорчук (17), Морозюк, Ярмоленко (оба - по 16), Рыбалка (15)
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- Дисквалифицированных нет
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