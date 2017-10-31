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Сьогодні відбудеться екстрене засідання силовиків

Сьогодні відбудеться екстрене засідання силовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні відбудеться екстрене засідання правоохоронних органів. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної поліції України.

"Сьогодні відбудеться екстрене засідання керівництва силових органів",- зазначили у прес-службі.

При цьому саме цим пояснюється відміна візиту голови Нацполіції Сергія Князєва на відкриття міжнародних змагань серед підрозділів спеціального призначення "KORD CHALLENGE-2017".

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.

Українські Національні Новини

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