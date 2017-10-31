Сегодня состоится экстренное заседание силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня состоится экстренное заседание правоохранительных органов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"Сегодня состоится экстренное заседание руководства силовых органов", - отметили в пресс-службе.
При этом именно этим объясняется отмена визита председателя Нацполиции Сергея Князева на открытие международных соревнований среди подразделений специального назначения "KORD CHALLENGE-2017".
Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.
Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.