Сегодня состоится экстренное заседание силовиков

"Сегодня состоится экстренное заседание руководства силовых органов", - отметили в пресс-службе.

При этом именно этим объясняется отмена визита председателя Нацполиции Сергея Князева на открытие международных соревнований среди подразделений специального назначения "KORD CHALLENGE-2017".

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.