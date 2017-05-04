Сьогодні відбудеться другий півфінал Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Іспанська "Сельта" дебютує у півфіналі Ліги Європи домашньою зустріччю з "Манчестер Юнайтед" - одним із самих титулованих клубів континенту, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Безпрограшна серія "Сельти" в Лізі Європи УЄФА налічує вже п'ять зустрічей і іспанці мають намір продовжити її в півфінальній сутичці з "Манчестер Юнайтед".
Команди вперше зустрічаються в рамках єврокубків, проте статистика "Сельти" в дев'яти матчах з суперниками з Англії становить 5 перемог і 4 поразки. Натомість "МЮ" виграв лише два зі своїх 22 єврокубкових матчів в Іспанії.
Примітно, що "червоні дияволи" не програли жодного з останніх восьми матчів Ліги Європи (6 перемог і 2 нічиї).
Варто зазначити, що "Сельта" вперше зіграє в єврокубковому півфіналі, а "МЮ" в своїй історії перемагав у всіх єврокубках, окрім Кубка УЄФА/Ліги Європи.
Додамо також, старт баталії відбудеться о 22:05.
Нагадаємо, 3 травня, у першому півфіналі "Аякс" розгромив "Ліон".