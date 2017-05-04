Сегодня состоится второй полуфинал Лиги Европы

Беспроигрышная серия "Сельты" в Лиге Европы УЕФА насчитывает уже пять встреч и испанцы намерены продолжить ее в полуфинальной схватке с "Манчестер Юнайтед".

Команды впервые встречаются в рамках еврокубков, однако статистика "Сельты" в девяти матчах с соперниками из Англии составляет 5 побед и 4 поражения. Зато "МЮ" выиграл лишь два из своих 22 еврокубковых матчей в Испании.

Примечательно, что "красные дьяволы" не проиграли ни одного из последних восьми матчей Лиги Европы (6 побед и 2 ничьи).

Стоит отметить, что "Сельта" впервые сыграет в еврокубковом полуфинале, а "МЮ" в своей истории побеждал во всех еврокубках, кроме Кубка УЕФА / Лиги Европы.

Добавим также, старт баталии состоится в 22:05.

Напомним, 3 мая, в первом полуфинале "Аякс" разгромил "Лион".