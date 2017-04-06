Сьогодні вдень на Каховському шляхопроводі буде обмежено рух транспорту

У четвер, 6 квітня, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на Каховському шляхопроводі (біля станції метро "Лівобережна"), в місці виконання робіт буде обмежено рух транспорту:

із 11:00 до 15:00 – у напрямку руху до ст. м. "Чернігівська";

із 15:00 до 17:00 – у напрямку мосту Метро.

Про це повідомила Комунальна корпорація "Київавтодор".

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНН, 8-9 квітня через півмарафон у Києві обмежать рух транспорту.

Також рух транспорту на столичному мосту Метро в першій смузі буде обмежено до 30 квітня.