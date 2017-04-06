Сьогодні вдень на Каховському шляхопроводі буде обмежено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вдень у четвер, 6 квітня, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на Каховському шляхопроводі (біля станції метро "Лівобережна") буде почергово обмежено рух транспорту в обох напрямках, передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
У четвер, 6 квітня, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на Каховському шляхопроводі (біля станції метро "Лівобережна"), в місці виконання робіт буде обмежено рух транспорту:
із 11:00 до 15:00 – у напрямку руху до ст. м. "Чернігівська";
із 15:00 до 17:00 – у напрямку мосту Метро.
Про це повідомила Комунальна корпорація "Київавтодор".
Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН, 8-9 квітня через півмарафон у Києві обмежать рух транспорту.
Також рух транспорту на столичному мосту Метро в першій смузі буде обмежено до 30 квітня.