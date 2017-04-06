Сегодня днем ​​на Каховском путепроводе будет ограничено движение транспорта

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71511 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109668 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167704 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123154 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120722 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114672 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105700 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107352 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103803 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158497 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня днем ​​на Каховском путепроводе будет ограничено движение транспорта

Сегодня днем ​​на Каховском путепроводе будет ограничено движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Днем в четверг, 6 апреля, в связи с выполнением ремонтных работ на Каховском путепроводе (возле станции метро «Левобережная») будет поочередно ограничено движение транспорта в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.  

В четверг, 6 апреля, в связи с выполнением ремонтных работ на Каховском путепроводе (возле станции метро "Левобережная"), в месте выполнения работ будет ограничено движение транспорта:

с 11:00 до 15:00 - по направлению движения к ст. м. "Черниговская";

с 15:00 до 17:00 - в направлении моста Метро.

Об этом сообщила Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН, 8-9 апреля через полумарафон в Киеве ограничат движение транспорта.

Также движение транспорта на столичном мосту Метро в первой полосе будет ограничено до 30 апреля.

Украинские Национальные Новости

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