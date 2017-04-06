Сегодня днем на Каховском путепроводе будет ограничено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Днем в четверг, 6 апреля, в связи с выполнением ремонтных работ на Каховском путепроводе (возле станции метро «Левобережная») будет поочередно ограничено движение транспорта в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В четверг, 6 апреля, в связи с выполнением ремонтных работ на Каховском путепроводе (возле станции метро "Левобережная"), в месте выполнения работ будет ограничено движение транспорта:
с 11:00 до 15:00 - по направлению движения к ст. м. "Черниговская";
с 15:00 до 17:00 - в направлении моста Метро.
Об этом сообщила Коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНН, 8-9 апреля через полумарафон в Киеве ограничат движение транспорта.
Также движение транспорта на столичном мосту Метро в первой полосе будет ограничено до 30 апреля.