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Сьогодні ВАКС вперше заслухає енергетичну справу "Крючкова-Суркісів"

Сьогодні ВАКС вперше заслухає енергетичну справу "Крючкова-Суркісів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні, 15 липня, Вищий антикорупційний суд проведе підготовче засідання по справі колишнього народного депутата, ексголови правління Холдингової компанії “Енергомережі” Дмитра Крючкова про заволодіння 346,22 млн грн ПАТ “Запоріжжяобленерго”, передає УНН із посиланням на розклад судових засідань ВАКС.

Слухання справи відбудеться о 17 годині, у Києві, за адресою Проспект Перемоги, 41.

За версією слідства, Крючков і колишній в.о. генерального директора ВАТ “Запоріжжяобленерго” Ігор Корніленко причетні до схеми, за якою споживачі замість того, щоб платити за електричну енергію фактичному постачальнику — ПАТ “Запоріжжяобленерго”, перераховували кошти посереднику ПрАТ “ХК “Енергомережі”. А вже посередник повинен був розрахуватися з енергопостачальником.

Однак, за результатами такого посередництва споживачі оплатили для ПрАТ “ХК “Енергомережі” більш ніж 196,82 млн грн, а те, своєю чергою, перерахувало для ПАТ “Запоріжжяобленерго” 1,7 млн грн замість очікуваних 346,22 млн грн.

Таким чином, підозрювані заволоділи 346 млн грн ПАТ “Запоріжжяобленерго”, вважають детективи.

Раніше, Крючков був екстрадований в Україну з Німеччини, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Після внесення коштів, підозрюваний вийшов з СІЗО, а судді неодноразово продовжували дію його зобов’язань.

Нагадаємо, про те, що справа по обвинуваченню Крючкова передана в суд (один з епізодів кримінального провадження), в НАБУ повідомили 16 червня, уточнивши, що розслідування за іншими епізодами триває.

Загалом, вказане провадження стало одним із перших зареєстрованих на той час щойно утвореним НАБУ.

В НАБУ інформували, що частина отриманих “Енергомережею” коштів від підприємств-споживачів електроенергії переводилася в готівку і розподілялася між різними учасниками корупційної схеми.

Розмір розкрадання коштів державних обленерго в цілому, внаслідок функціонування схеми, оцінювався детективами на рівні 1,4 млрд грн.

Також нагадаємо, що журналісти програми “Схеми” опублікували записи телефонних розмов Крючкова, що свідчать про ймовірну причетність до вказаних подій братів Суркісів та екснардепа Кононенка.

Судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”. І вже в кінці 2019 року в цій частині з'явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили той факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул. Грушевського, 3) документи мають відношення до суті кримінального провадження за фактом схем “Енергомережі”.

Довідка УНН: міноритарними власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану з ними компанію Lex Perfecta (Кіпр) записано 16,52% підприємства.

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