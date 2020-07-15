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Сегодня ВАКС впервые заслушает энергетическое дело "Крючкова-Суркисов"

Сегодня ВАКС впервые заслушает энергетическое дело "Крючкова-Суркисов"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня, 15 июля, Высший антикоррупционный суд проведет подготовительное заседание по делу бывшего народного депутата, экс-главы правления Холдинговой компании "Энергосети" Дмитрия Крючкова о завладении 346,22 млн грн ПАО "Запорожьеоблэнерго", передает УНН со ссылкой на расписание судебных заседаний ВАКС.

Слушание дела состоится в 17 часов, в Киеве, по адресу Проспект Победы, 41.

По версии следствия, Крючков и бывший и.о. генерального директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" Игорь Корниленко причастны к схеме, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическому поставщику - ПАО "Запорожьеоблэнерго", перечисляли средства посреднику ЧАО "ХК "Энергосети". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком.

Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЧАО "ХК "Энергосети" более чем 196,82 млн грн, а то, в свою очередь, перечислило для ПАО "Запорожьеоблэнерго" 1,7 млн грн вместо ожидаемых 346,22 млн грн.

Таким образом, подозреваемые завладели 346 млн грн ПАО "Запорожьеоблэнерго", считают детективы.

Ранее, Крючков был экстрадирован в Украину из Германии, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. После внесения средств, подозреваемый вышел из СИЗО, а судьи неоднократно продлевали действие его обязательств.

Напомним, о том, что дело по обвинению Крючкова передано в суд (один из эпизодов уголовного производства), в НАБУ сообщили 16 июня, уточнив, что расследование по другим эпизодам продолжается.

В общем, указанное производство стало одним из первых зарегистрированных в то время в только что созданном НАБУ.

В НАБУ информировали, что часть полученных "Энергосетью" средств от предприятий-потребителей электроэнергии переводилась в наличные и распределялась между различными участниками коррупционной схемы.

Размер хищения средств государственных облэнерго в целом, в результате функционирования схемы, оценивался детективами на уровне 1,4 млрд грн.

Также напомним, что журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров Крючкова, свидетельствующие о вероятной причастности к указанным событиям братьев Суркисов и экс-нардепа Кононенко.

Судя по обнародованным разговоровам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион "Динамо". И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они показали тот факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях "Динамо" (ул. Грушевского, 3) документы имеют отношение к существу уголовного производства по факту схем "Энергосети".

Справка УНН: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.

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