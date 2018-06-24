Сьогодні в Україні відзначають День молоді

День молоді відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року N 323/94 “Про День молоді”.

Свято встановлене “На підтримку ініціативи молодіжних об’єднань і організацій України".



"Перед вами відкрито тисячі дверей і доріг. Тож вперед і тільки вперед! Адже ви – майбутнє України", - побажав молодим українцям у своєму Тwitter Президент України Петро Порошенко.



"Молоді люди, без зайвого пафосу, є не лише майбутнім, а і теперішнім будь-якої країни. Молодь формує тренди, задає високу планку для інших поколінь, формує прогресивний напрям розвитку суспільства. Відкритість до всього нового та оригінальність мислення дають змогу молодому поколінню генерувати ідеї, які змінюють світ", - додав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.



Як повідомляв УНН, у зв’язку із заходами до Дня молоді 24 червня буде частково перекрита вул. Володимирська.