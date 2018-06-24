Сегодня в Украине отмечают День молодежи

День молодежи отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Украины от 22 июня 1994 года N 323/94 "О Дне молодежи".

Праздник установлен "В поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины".



"Перед вами открыты тысячи дверей и дорог. Поэтому вперед и только вперед! Ведь вы - будущее Украины", - пожелал молодым украинцам в своем Тwitter Президент Украины Петр Порошенко.



"Молодые люди, без лишнего пафоса, являются не только будущим, а и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость ко всему новому и оригинальность мышления позволяют молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир ", - добавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Как сообщал УНН, в связи с мерами ко Дню молодежи 24 июня будет частично перекрыта ул. Владимирская.