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Сьогодні в Україні тепло та незначні дощі

Сьогодні в Україні тепло та незначні дощі

Київ • УНН

 • 10838 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні, 12 листопада в Україні потепліє. Температура повітря протягом дня становитиме 6-13 градусів вище нуля. Вночі очікується 2-7 градусів тепла. У більшості областей пройдуть періодичні невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українських гідрометцентр.

У західних областях - місцями невеликий дощ. Вночі 2-6 градусів тепла, вдень 7-9 градусів тепла.

У північних областях можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 7-9 градусів тепла.

У східних областях незначні дощі. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 8-10 градусів тепла.

У центральній частині - місцями невеликі дощі. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 8-12 градусів вище нуля.

У південній частині - хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 10-14 градусів вище нуля.

Вітер в Україні південно-західний, 7-12 метрів за секунду.

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