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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35158 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56301 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64678 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68285 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58129 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97309 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100600 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129241 просмотра

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Сегодня в Украине тепло и незначительные дожди

Сегодня в Украине тепло и незначительные дожди

Киев  •  УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября в Украине потеплеет. Температура воздуха в течение дня составит 6-13 градусов выше нуля. Ночью ожидается 2-7 градусов тепла. В большинстве областей пройдут периодические небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинские гидрометцентр.

В западных областях - местами небольшой дождь. Ночью 2-6 градусов тепла, днем ​​7-9 градусов тепла.

В северных областях возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​7-9 градусов тепла.

В восточных областях незначительные дожди. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем ​​8-10 градусов тепла.

В центральной части - местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​8-12 градусов выше нуля.

В южной части - облачно, без осадков. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем ​​10-14 градусов выше нуля.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 метров в секунду.

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