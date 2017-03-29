Сьогодні в Україні температура повітря підвищиться
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря вдень підвищиться до +10+16°С тепла, на Закарпатті до +15+19°С тепла, на північному сході ще втримається прохолодна погода, +5+10°С тепла, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
В Україні очікується суха малохмарна погода, лише ввечері у західних областях атмосферний фронт принесе дощі.
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- У західній частині опадів не передбачається, лише ввечері пройдуть дощі. Вночі +2+6°С тепла, в Карпатах 0+2°С, вдень +10+16°С, на Закарпатті до +19°С.
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- У північних областях очікується суха сонячна погода. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +9+15°С.
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- У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі +1+5°С тепла, вдень +5+10°С.
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- У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +2+7°С тепла, вдень +10+16°С.
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- У південній частині — сонячна погода. Температура повітря вночі +4+9°С тепла, вдень +12+17 °С.
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Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.