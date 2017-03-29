Сегодня в Украине температура воздуха повысится
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха днем повысится до 10 + 16 ° С тепла, на Закарпатье до +15 + 19 ° С тепла, на северо-востоке еще удержится прохладная погода, + 5 + 10 ° С тепла, передает УНН со ссылкой на Украинские гидромецентр .
В Украине ожидается сухая малооблачная погода, вечером в западных областях атмосферный фронт принесет дожди.
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- В западной части осадков не ожидается, вечером пройдут дожди. Ночью +2 + 6 ° С тепла, в Карпатах 0 + 2 ° С, днем +10 + 16 ° С, на Закарпатье до +19 ° С.
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- В северных областях ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 9 + 15 ° С.
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- В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью +1 + 5 ° С тепла, днем 5 + 10 ° С.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +2 + 7 ° С тепла, днем 10 + 16 ° С.
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- В южной части - солнечная погода. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° С тепла, днем 12 + 17 ° С.
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Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.