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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 13:46 • 121787 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107015 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107851 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Сегодня в Украине температура воздуха повысится

Сегодня в Украине температура воздуха повысится

Киев • УНН

 • 9610 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха днем повысится до 10 + 16 ° С тепла, на Закарпатье до +15 + 19 ° С тепла, на северо-востоке еще удержится прохладная погода, + 5 + 10 ° С тепла, передает УНН со ссылкой на Украинские гидромецентр .

В Украине ожидается сухая малооблачная погода, вечером в западных областях атмосферный фронт принесет дожди.

  • В западной части осадков не ожидается, вечером пройдут дожди. Ночью +2 + 6 ° С тепла, в Карпатах 0 + 2 ° С, днем ​​+10 + 16 ° С, на Закарпатье до +19 ° С.
  • В северных областях ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем ​​9 + 15 ° С.
  • В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью +1 + 5 ° С тепла, днем ​​5 + 10 ° С.
  • В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +2 + 7 ° С тепла, днем ​​10 + 16 ° С.
  • В южной части - солнечная погода. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° С тепла, днем ​​12 + 17 ° С.

Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.

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