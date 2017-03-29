Сегодня в Украине температура воздуха повысится

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха днем повысится до 10 + 16 ° С тепла, на Закарпатье до +15 + 19 ° С тепла, на северо-востоке еще удержится прохладная погода, + 5 + 10 ° С тепла, передает УНН со ссылкой на Украинские гидромецентр .