Сьогодні в Україні суха і сонячна погода

Так, 22 січня в Україні: суха погода. Тампература повітря коливатиметься від −6° до +2° вдень, а вночі від −1° до −8° морозу.

Вітер синоптики пронозують західний, з швидкістю 5-10 м/с. У східній частині вдень очікуються окремі пориви з швидкістю 7-12 м/с.

Температура всередньому вдень становитиме від −1° морозу до +1° тепла.