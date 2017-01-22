Сегодня в Украине сухая и солнечная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня в Украине прогнозируют сухую и малооблачную погоду, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 22 января в Украине: сухая погода. Тампературы воздуха будет колебаться от -6 ° до + 2 ° днем, а ночью от -1 ° до -8 ° мороза.
Ветер синоптики прогнозируют западный, со скоростью 5-10 м / с. В восточной части днем ожидаются отдельные порывы со скоростью 7-12 м / с.
Температура в среднем днем составит от -1 ° мороза до + 1 ° тепла.