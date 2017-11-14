Сьогодні в Україні прогнозують похолодання

У більшості областей пройдуть невеликі дощі, можливо, з мокрим снігом, у південній частині істотні опади малоймовірні.

В Україні передбачаються тумани.

У західних областях пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Вночі від 1 морозу до 5 градусів тепла, вдень 0-6 градусів тепла.

У північних областях - місцями опади. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 4-7 градусів тепла.

У східних областях - невеликий дощ. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-16 градусів тепла.

У центральній частині - без істотних опадів, місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 10-16, у Вінницькій області 6-8 градусів вище нуля.

У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 12-18 градусів вище нуля.