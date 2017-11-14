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14:09 • 14697 перегляди

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13:58 • 24344 перегляди

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12:33 • 57177 перегляди

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11:15 • 65780 перегляди

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27 березня, 08:19 • 113835 перегляди

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27 березня, 08:00 • 110962 перегляди

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Сьогодні в Україні прогнозують похолодання

Сьогодні в Україні прогнозують похолодання

Київ • УНН

 • 52119 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні в Україні похолодає, на заході та півночі температура повітря протягом дня складе 0-6 градусів вище нуля. На півдні, сході та в центрі очікується + 10 + 18 градусів, передає УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

У більшості областей пройдуть невеликі дощі, можливо, з мокрим снігом, у південній частині істотні опади малоймовірні.

В Україні передбачаються тумани.

У західних областях пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Вночі від 1 морозу до 5 градусів тепла, вдень 0-6 градусів тепла.

У північних областях - місцями опади. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 4-7 градусів тепла.

У східних областях - невеликий дощ. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-16 градусів тепла.

У центральній частині - без істотних опадів, місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 10-16, у Вінницькій області 6-8 градусів вище нуля.

У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 12-18 градусів вище нуля.

Українські Національні Новини

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