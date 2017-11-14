Сегодня в Украине прогнозируют похолодание

В большинстве областей пройдут небольшие дожди, возможно, с мокрым снегом, в южной части существенные осадки маловероятны.

В Украине предусматриваются туманы.

В западных областях пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ночью от 1 мороза до 5 градусов тепла, днем ​​0-6 градусов тепла.

В северных областях - местами осадки. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​4-7 градусов тепла.

В восточных областях - небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем ​​10-16 градусов тепла.

В центральной части - без существенных осадков, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем ​​10-16, в Винницкой области 6-8 градусов выше нуля.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем ​​12-18 градусов выше нуля.