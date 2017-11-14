Сегодня в Украине прогнозируют похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в Украине похолодает, на западе и севере температура воздуха в течение дня составит 0-6 градусов выше нуля. На юге, востоке и в центре ожидается +10+18 градусов, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В большинстве областей пройдут небольшие дожди, возможно, с мокрым снегом, в южной части существенные осадки маловероятны.
В Украине предусматриваются туманы.
В западных областях пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ночью от 1 мороза до 5 градусов тепла, днем 0-6 градусов тепла.
В северных областях - местами осадки. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 4-7 градусов тепла.
В восточных областях - небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 10-16 градусов тепла.
В центральной части - без существенных осадков, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 10-16, в Винницкой области 6-8 градусов выше нуля.
В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 12-18 градусов выше нуля.