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27 березня, 15:10 • 95762 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114811 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 123412 перегляди

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27 березня, 12:33 • 121892 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 110228 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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Сьогодні в Україні переважно дощитиме

Київ • УНН

 • 7154 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні на більшій частині території країни часом дощитиме, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“У суботу, 8 квітняна більшій частині території країни часом дощитиме. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території південно-західний, 7-12 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.

Температура вдень становитиме 7-12° тепла, на Луганщині — до 15°.

В Карпатах опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вдень — близько 0°

Українські Національні Новини

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