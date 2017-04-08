Сьогодні в Україні переважно дощитиме

“У суботу, 8 квітняна більшій частині території країни часом дощитиме. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території південно-західний, 7-12 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.

Температура вдень становитиме 7-12° тепла, на Луганщині — до 15°.

В Карпатах опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вдень — близько 0°