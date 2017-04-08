Сегодня в Украине преимущественно дожди

“В субботу, 8 апреля на большей части территории страны временами дождь. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории юго-западный, 7-12 м / с, в южной части отдельные порывы 15-20 м / с”, — говорится в сообщении.

Температура днем ​​7-12 ° тепла, на Луганщине — до 15 °.

В Карпатах осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура днем ​​- около 0 °