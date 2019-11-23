Сьогодні в Україні переважно без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні у суботу, 23 листопада, очікується погода переважно без опадів, удень по Україні - максимум 5 градусів тепла, тепліше буде лише на Закарпатті - до 11 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"23 листопада мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах вночі дощ, місцями з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у східній та південній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї вночі 25 м/с. 23 листопада на акваторії Азовського моря та в порту Маріуполь утримаються пориви вітру 25-28 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західних областях та на крайньому півдні країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.