Сегодня в Украине преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине в субботу, 23 ноября, ожидается погода преимущественно без осадков, днем по Украине - максимум 5 градусов тепла, теплее будет только на Закарпатье - до 11 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"23 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ночью дождь, местами с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье ночью 25 м/с. 23 ноября на акватории Азовского моря и в порту Мариуполь воздержатся порывы ветра 25-28 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.
Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.