Сьогодні в Україні переважатиме сонячна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні в Україні встановиться хороша погода. Без опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Без опадів, лише в Криму мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.
Вранці в Україні, крім крайнього півдня, спостерігатиметься туман.
Вітер, за прогнозами синоптиків, буде північно-східний з швидкістю 3-8 м/с, вдень у південних областях окремі пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 7-12° морозу, в західних, північних та центральних областях місцями 13-15°, вдень 2-7° морозу; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 4-9° морозу; на крайньому сході країни, в Криму та Приазов’ї вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.