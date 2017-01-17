Сегодня в Украине будет преобладать солнечная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня в Украине установится хорошая погода. Без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Без осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны гололедица ", - говорится в сообщении.
Утром в Украине, кроме крайнего юга, будет наблюдаться туман.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, днем в южных областях отдельные порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12 ° мороза, в западных, северных и центральных областях местами 13-15 °, днем 2-7 ° мороза; в Карпатах ночью 13-18 °, днем 4-9 ° мороза; на крайнем востоке страны, в Крыму и Приазовье ночью 3-8 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.