Сьогодні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 22-23 липня у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомлені.
В Україні через грози та шквали оголосили штормове попередження.
На початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.
Нагадаємо, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.